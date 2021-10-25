МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, за исключением расписок TCS Group, выросли в цене в понедельник на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 3,63%, до 9,31 доллара, "Новатэка" — на 1,31%, до 263,7 доллара, "Лукойла" — на 3,86%, до 106,3 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,87%, до 10,35 доллара, "Газпром нефти" — на 1,91%, до 37,3 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 0,52%, до 32,69 доллара, НЛМК — на 1,18%, до 32,56 доллара, "Северстали" — на 0,95%, до 23,34 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 3,02%, до 1,57 доллара, Сбербанка — на 1,59%, до 21,02 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,92%, до 107,9 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,77%, до 8,06 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 0,77%, до 3,27 доллара, "Магнита" — на 3,01%, до 18,5 доллара.