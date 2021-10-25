МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российская каршеринговая компания "Делимобиль" установила ориентир цены размещения в рамках первичного размещения акций (IPO) в диапазоне 10-12 долларов за ценную бумагу, говорится в материалах компании.

Компания намерена разместить американские депозитарные акции (ADS) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) со вторичным листингом на Московской бирже под тикером DMOB.

В ходе IPO планируется размещение 20 миллионов ADS, каждая бумага эквивалентна двум обыкновенным акциям. Для организаторов сделки предусмотрен опцион доразмещения в объеме 3 миллионов ADS.

Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" начал работу в 2015 году. На данный момент компания насчитывает более 18 тысяч автомобилей. Арендовать "Делимобиль" можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и ряде других российских городов.