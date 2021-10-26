МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи стартовал в умеренном минусе

По состоянию на 10.24 мск французский индекс CAC 40 рос на 0,21%, до 6727,44 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,3%, до 7243,29 пункта, немецкий DAX — на 0,44%, до 15726,25 пункта.

На европейских фондовых рынках во вторник наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают рекордный рост американских индексов. Оптимизму на рынках способствует сезон финансовой отчетности. Так, акции Facebook растут на предторгах на 1,71% после увеличения чистой прибыли компанией в 1,6 раза.

В ближайшие дни рынки также ожидают финансовых результатов таких эмитентов, как Heinеken, Deutsche Bank, Kraft Heinz и других.

Одним из главных экономических событий этой недели будет заседание Европейского центробанка, которое запланировано на четверг, 28 октября.

"Устойчивость фондовых рынков сохраняется, несмотря на растущую озабоченность по поводу увеличения числа случаев заражения Covid-19 в Азии и перспективу действий некоторых центральных банков по ужесточению монетарной политики", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).