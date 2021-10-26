МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи стартовал в умеренном минусе

По состоянию на 11.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растёт на 0,82%, до 9,39 доллара, "Новатэка" — на 1,4%, до 267,4 доллара, "Лукойла" — на 0,96%, до 107,33 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 1,5%, до 10,51 доллара, "Газпром нефти" — дешевеют на 0,34%, до 37,17 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 1,21%, до 33,09 доллара, "Северстали" — на 1,07%, до 23,59 доллара, НЛМК — на 2,43%, до 33,35 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 0,19%, до 1,57 доллара, Сбербанка — дорожают на 0,95%, до 21,22 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 0,35%, до 107,53 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 0,31%, до 8,04 доллара. Бумаги "Магнита" дорожают на 0,47%, до 18,59 доллара, "Ленты" — на 0,31%, до 3,27 доллара.