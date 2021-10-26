МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (3кв2021) 3,8% 3,1%
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (3кв2021) 0,8% 0,8%
3:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (3кв2021) 0,5% 0,5%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (ноябрь) 0,3 -0,5
15:30 USD Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (сентябрь) 0,3% 0,4%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (сентябрь) 1,8% -1,1%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (сентябрь) -88,16 млрд долл  
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (сентябрь) 0,6%  
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 0,25% 0,25%
17:00 CAD Канада — Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
17:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -0,431 млн барр 1,65 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -2,32 млн барр  
18:00 CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/    
19:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB ВТБ — телеконференция менеджмента    
  RUB Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 3кв2021    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Яндекс — телеконференция менеджмента    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB X5 Retail Group — День инвестора (ожид. объявление див-дов за 9м2021, прогнозы по выплатам, обновленная стратегия бизнеса) 73,645 (9м2020) + 110,49 (фин) — див-д 2020  
  RUB НОВАТЭК — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
  RUB РУСАЛ — производственные результаты за 3кв/9м2021    
  RUB ИнтерРАО — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021    
  RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021    
  RUB Башнефть — СД (согласие на сделки с заинтересованностью)    
  RUB Газпром нефть — СД (о прекращении участия в дочерней организации)    
  RUB Московская биржа — СД (правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов в новой редакции, правила организованных торгов на срочном рынке)    
  RUB Уралкалий — СД (о созыве ВОСА)    