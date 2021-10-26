События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 октября
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (3кв2021)
|3,8%
|3,1%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (3кв2021)
|0,8%
|0,8%
|3:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (3кв2021)
|0,5%
|0,5%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (ноябрь)
|0,3
|-0,5
|15:30
|USD
|Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (сентябрь)
|1,8%
|-1,1%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (сентябрь)
|-88,16 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (сентябрь)
|0,6%
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|0,25%
|0,25%
|17:00
|CAD
|Канада — Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|17:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-0,431 млн барр
|1,65 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,32 млн барр
|18:00
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|ВТБ — телеконференция менеджмента
|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 3кв2021
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Яндекс — телеконференция менеджмента
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|X5 Retail Group — День инвестора (ожид. объявление див-дов за 9м2021, прогнозы по выплатам, обновленная стратегия бизнеса)
|73,645 (9м2020) + 110,49 (фин) — див-д 2020
|RUB
|НОВАТЭК — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|RUB
|РУСАЛ — производственные результаты за 3кв/9м2021
|RUB
|ИнтерРАО — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021
|RUB
|Башнефть — СД (согласие на сделки с заинтересованностью)
|RUB
|Газпром нефть — СД (о прекращении участия в дочерней организации)
|RUB
|Московская биржа — СД (правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов в новой редакции, правила организованных торгов на срочном рынке)
|RUB
|Уралкалий — СД (о созыве ВОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20211026/835044814.html