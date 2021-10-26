В лидерах роста к середине сессии были акции ТГК-2 (+5,83%), гдр Эталона (+2,87%) и котировки банка «Санкт-Петербург» (+2,65%). В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-2,84%) и акции Polymetal (-2,46%).

Полиметалл во вторник отчитался о сокращении производства в 3-м квартале на 8% г/г, обеспеченного в том числе высокой базой сравнения 2020 года. Выручка Полиметалла в 3-м квартале упала на 7% г/г в связи с динамикой цен на золото и серебро, при этом компания подтвердила производственный план на текущий год в объеме 1500 тыс. унций золотого эквивалента. Полиметалл проведет День инвестора и аналитика 8 ноября, на котором более подробно озвучит свои среднесрочные перспективы. Краткосрочно отчетность была воспринята негативно, так как не содержала веских драйверов для покупок в условиях консолидации цен на золото ниже максимума предыдущей недели 1815 долл./унц.

С технической точки зрения акции Полиметалла отступили от краткосрочного сопротивления 1400 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) и могут взять курс на поддержку 1290 руб. (средняя полоса Боллинлджера). Закрепление ниже последней, в свою очередь, станет сигналом в пользу смены краткосрочного тренда и укажет на риски развития падения и обновления недавних минимумов. Пока же можно говорить о коррекционном характере снижения при попытках вернуться к среднесрочному повышению, которые можно будет считать успешными при закреплении выше 1485 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой возвращения как минимум в район июльских пиков 1670 руб. До падения ниже 1290 руб. имеет смысл держать «лонги» по Полиметаллу или частично фиксировать прибыль.