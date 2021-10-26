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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211026/835045911.html
Российский рынок акций опустился вопреки дорогой нефти
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Российский рынок акций снизился во вторник по основным биржевым индексам, несмотря на дорогую нефть, следует из данных торгов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов... ПРАЙМ, 26.10.2021
рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился во вторник по основным биржевым индексам, несмотря на дорогую нефть, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,45%, до 4235,87 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,17%, до 1916,29 пункта.
Рынок нефти прибавляет 0,5%, до 85,6 доллара за баррель сорта Brent.