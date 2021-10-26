МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился во вторник по основным биржевым индексам, несмотря на дорогую нефть, следует из данных торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,45%, до 4235,87 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,17%, до 1916,29 пункта.

Рынок нефти прибавляет 0,5%, до 85,6 доллара за баррель сорта Brent.