МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник выросли, инвесторы находятся в ожидании финансовых отчетов крупнейших технологических компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,76%, до 7277,62 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 6766,51 пункта, немецкий DAX — на 1,01%, до 15757,06 пункта.

По словам аналитика IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony), которого цитирует газета Wall Street Journal, европейский и американский фондовые рынки демонстрируют позитивную динамику в ожидании новой порции корпоративной отчетности.

Во вторник после закрытия торгов в США свои показатели опубликуют Microsoft, Alphabet, Twitter и Visa. Позднее на неделе отчеты представят Apple и Amazon.

На текущей неделе трейдеры также будут следить за заседанием Европейского центробанка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Участники торгов надеются получить дополнительную информацию о дальнейшем курсе монетарной политики ЕЦБ.