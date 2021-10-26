МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник не показали единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,47% — до 9,27 доллара, "Новатэка" — на 0,64%, до 262 долларов, "Лукойла" — увеличилась на 0,56%, до 106,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,58%, до 10,41 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,4%, до 37,15 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшились в цене на 0,12% — до 32,65 доллара, НЛМК — выросли на 2,21%, до 32,28 доллара, "Северстали" — на 0,77%, до 23,52 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,51% — до 1,56 доллара, Сбербанка — подорожали на 1,62%, до 21,36 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 2,73% — до 104,95 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,62% — до 8,01 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,46% — до 3,25 доллара, "Магнита" — подорожали на 1,7%, до 18,82 доллара.