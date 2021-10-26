МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российский долговой рынок продолжает демонстрировать негативную динамику после жесткого решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки, при этом доходность краткосрочных ОФЗ оказалась выше, чем по более длинным бумагам, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, находится вблизи минимумов марта 2020 года, когда случился обвал нефти. Индекс снижается седьмую торговую сессию подряд, начав резко терять в цене в пятницу на фоне решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Во вторник индекс снизился еще на 0,43%, до уровня 137,64 пункта.

Кривая ОФЗ адаптируется к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ РФ, говорят эксперты.

"Доходность ОФЗ срочностью три-пять лет сейчас выше, чем по более длинным бумагам. Инверсия кривой ОФЗ обусловлена тем, что инвесторы рассматривают текущий высокий уровень ставок как краткосрочное явление. В долгосрочной перспективе рынок ждет замедления инфляции и снижения ключевой ставки Банка России, что транслируется в более низкие доходности ОФЗ срочностью 7-15 лет, чем по бумагам 3-5 лет", — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

В ближайшие несколько месяцев эксперты ожидают повышения ключевой ставки и рост доходности ОФЗ срочностью до трех лет до уровня 8-8,5% годовых, а в длинных ОФЗ стабилизации около текущих уровней.

"Инверсия кривой ОФЗ будет усиливаться по мере достижения Банком России пика повышения ставки. В российских реалиях инверсия кривой ОФЗ говорит лишь об ожиданиях снижения инфляции и ставок в долгосрочной перспективе", — говорит Монастыршин.

Короткая часть кривой ОФЗ обладает большей чувствительностью к движению ключевой ставки, говорит главный стратег "Атона" Александр Кудрин. "Инвертированность кривой в текущих условиях указывает лишь на то, что инвесторы верят в то, что период продолжительной инфляции окажется непродолжительным", — отметил он.