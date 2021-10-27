МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Акции "Русала" на Московской бирже в первый час торгов среды падают более чем на 3% на новостях о снижении продаж в третьем квартале, следует из данных торгов. "Русал" увеличил выпуск алюминия

Акции "Русала" к 10.56 мск дешевели на 3,31% — до 75,6 рубля. Ранее в ходе торгов бумаги опускались до 75,11 рубля, обновив минимум с 11 октября.

Компания ранее в среду сообщила, что в третьем квартале сократила продажи алюминия на 11,8%, до 915 тысяч тонн, при средней цене реализации 2,729 тысячи долларов за тонну (рост на 11,6%). Снижение продаж "Русал" связывает, в частности, с ограничением пропускной способности внутренних транспортных маршрутов и цепочек поставок во всем мире.

Давление на акции компании оказывает и падение стоимости алюминия на Лондонской бирже металлов (LME). К 10.56 мск цена алюминия снижалась на 2,6%.