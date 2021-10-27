МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. В ЦБ сравнили российский финансовый рынок с рынком США начала 90-х

"Торги на российском рынке проходят в пессимистичном ключе. Нефть сорта Brent корректируется от уровня максимума 2018 года, в связи с чем мы видим продажи широком фронтом в акциях", — отмечает Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.11 мск снижается на 0,65%, до 4208,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,49%, до 1887,29 пункта на фоне ослабления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 72 копейки, до 70,22 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 81,43 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается на 1,05%, до 84,75 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Заметно хуже рынка торгуются акции "Акрона"(-2,45%), "Татнефти" — обыкновенные акции падают на 2,35%, а префы — 2,44%. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", также заметно снижается на 1,84%.

Акции "Русала" падают на 3,61% на новостях о снижении продаж за третий квартал 2021 года и негативной динамике цен на алюминий. На Лондонской бирже металлов (LME) цена алюминия снижается на 4,8%.

Сегодня также финансовую отчетность представил банк ВТБ, чистая прибыль группы за третий квартал по МСФО составила рекордные 87 миллиардов рублей, за девять месяцев — 257,6 миллиарда рублей. Тем не менее, учитывая негативный внешний фон, бумаги находятся под давлением и снижаются на 1%.

В то же время растут акции "Магнита"(+1,75%) и "защитные" бумаги золотодобытчиков — Petropavlovsk (+1,56%), Polymetal (+0,45%) и "Полюс" (+2,45%). Эксперт не ждет роста поставок российского газа в ЕС сверх контрактов

ПРОГНОЗЫ

"Существенных поводов для коррекции мы не видим. Считаем, что до конца дня рынок продолжит пребывать под властью нефти. Ожидаем закрытия индекса РТС на уровне 1880 пунктов, а индекса Мосбиржи на уровне 4200 пунктов. Однако ситуация может измениться после публикации статистики по запасам нефти в США в 17:30 по Москве", — добавляет Донецкий.

Однако Сергей Кауфман из "Финама" считает, что в случае усиления продаж на российском рынке акций индекс Мосбиржи может скорректироваться до отметки 4135 пунктов.

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка также отмечает, что в случае дальнейшего падения стоимости нефти коррекционные настроения на российском рынке акций могут усилиться.