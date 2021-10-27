МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут в среду после публикации финансовой отчётности ряда крупных американских компаний, свидетельствуют данные торгов. В ЦБ сравнили российский финансовый рынок с рынком США начала 90-х

По состоянию на 15.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,13%, до 35691 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,17%, до 15571 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 4571,5 пункта.

Инвесторы продолжают следить за публикацией отчетности американских корпораций. Сначала на суд инвесторов выходили технологические компании. Так, в ночь на среду Microsoft сообщил о росте прибыли за первый квартал фингода на 47,6%, до 20,5 миллиарда долларов. Акции компаний дорожают на предварительных торгах на 1,5%. А чистая прибыль Alphabet за первые три квартала выросла в два раза в годовом выражении — до 55,4 миллиарда долларов.

Теперь пришёл черёд пищевиков. Ранее в среду Coca-Cola сообщила, что ее чистая прибыль, также с начала года, выросла на 17% в годовом выражении и составила 7,4 миллиарда долларов, а у McDonald's — увеличилась в отчетном периоде в 1,8 раза, до 5,9 миллиарда долларов. Наконец, Kraft Heinz за те же три квартала получила чистую прибыль в 1,3 миллиарда после убытка в 676 миллионов годом ранее. Акции компаний дорожают на предторгах на 2,8%, 3% и 1,3% соответственно.

"Инвесторы в сентябре стали довольно подавленными, очевидно, из-за возможных макроэкономических опасений. Но в более широком смысле финансовые результаты говорят о том, что компании довольно хорошо справляются", — отметил глава группы по работе с активами в Janus Henderson Investors Пол О'Коннор (Paul O'Connor), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.