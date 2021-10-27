МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:40 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля    
2:50 JPY Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь) -3,2% -2,3%
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики (г/г)    
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
9:30 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 4%  
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (октябрь) 4% 4,8%
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (октябрь) -30 тыс -20 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (октябрь) 5,5% 5,4%
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,86%  
14:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (октябрь) -0,5% -0,5%
14:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%  
14:45 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ    
14:45 EUR Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (октябрь)    
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)   0,5%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (3кв2021) 6,7% 2,7%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2021) 6,2% 5,5%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 290 тыс 290 тыс
15:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (сентябрь) 8,1% 0,5%
19:35 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
08:00 мск (06:00 лнд) RUB VEON — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB VEON — телеконференция менеджмента    
10:00 мск (08:00 лнд, 03:00 NY) RUB Магнит — операционные результаты и неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Магнит — телеконференция менеджмента    
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.10) 620,3 млрд долл (на 15.10)  
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB НОВАТЭК — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 3кв2021    
  RUB Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Mail.ru Group — телеконференция менеджмента    
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Сбербанк — телеконференция менеджмента    
  RUB Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 9м2021    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Энел Россия — телеконференция менеджмента    
  RUB Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021    
  RUB Евраз — операционные результаты за 3кв2021    
  RUB Полюс — производственные результаты за 3кв2021    
  RUB М.Видео — СД (о созыве ВОСА)    