События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 октября
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:40
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|2:50
|JPY
|Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь)
|-3,2%
|-2,3%
|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики (г/г)
|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|9:30
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|4%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (октябрь)
|4%
|4,8%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (октябрь)
|-30 тыс
|-20 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (октябрь)
|5,5%
|5,4%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,86%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (октябрь)
|-0,5%
|-0,5%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
|14:45
|EUR
|Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (октябрь)
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,5%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (3кв2021)
|6,7%
|2,7%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2021)
|6,2%
|5,5%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|290 тыс
|290 тыс
|15:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (сентябрь)
|8,1%
|0,5%
|19:35
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|08:00 мск (06:00 лнд)
|RUB
|VEON — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|VEON — телеконференция менеджмента
|10:00 мск (08:00 лнд, 03:00 NY)
|RUB
|Магнит — операционные результаты и неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Магнит — телеконференция менеджмента
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.10)
|620,3 млрд долл (на 15.10)
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|НОВАТЭК — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 3кв2021
|RUB
|Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Mail.ru Group — телеконференция менеджмента
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Сбербанк — телеконференция менеджмента
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 9м2021
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Энел Россия — телеконференция менеджмента
|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021
|RUB
|Евраз — операционные результаты за 3кв2021
|RUB
|Полюс — производственные результаты за 3кв2021
|RUB
|М.Видео — СД (о созыве ВОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20211027/835055381.html