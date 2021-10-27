МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду не демонстрируют единой динамики, в то время как инвесторы продолжают оценивать финансовые результаты компаний, очевидно растёт лишь "технологичный" индикатор, свидетельствуют данные торгов. Рубль заметно снижается на дешевеющей нефти

По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,08%, до 35728,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растёт на 0,45%, до 15306,6 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,05%, до 4577,79 пункта, при этом минутами ранее показатель показывал снижение.

Отчёты компаний в США по итогам квартала в основном демонстрируют позитивную динамику, но во многих случаях ожидания инвесторов были более радужными, к тому же сегодня появился и целый ряд свидетельств неудач, что и выражается в невнятной динамике индексов.

Так, нашумевшая не так давно американская брокерская компания Robinhood сообщила о том, что её чистый убыток составил 1,3 миллиарда долларов против убытка в 10,7 миллиона годом ранее, а выручка оказалась меньше прогнозов и составила почти 365 миллионов долларов. После этого цены её акций обвалились на 11,5%. Также не впечатлила инвесторов и отчетность Twitter. Бумаги компании дешевеют на 6,7% после того как она сообщила об убытке в размере 537 миллионов долларов. Выручка также оказалась ниже ожиданий аналитиков и составила 1,3 миллиарда.

В то же время положительные результаты показали компании из пищевой отрасли. Coca-Cola сообщила, что ее чистая прибыль за первые три квартала выросла на 17% в годовом выражении и составила 7,4 миллиарда долларов, а у McDonald's — увеличилась в отчетном периоде в 1,8 раза, до 5,9 миллиарда. Акции этих компаний дорожают на 2,7% и 1,5% соответственно.

Cтратег управления смешанными инвестициями HCBC Holdings Макс Кеттнер (Max Kettner), мнение которого приводит агентство Блумберг, отметил, что пусть показатели некоторых компаний оказались несколько хуже ожиданий, в целом можно говорить о хороших результатах на текущий момент сезона отчетности. Эксперт также полагает, что на ожидания от отчётов влияют опасения инфляции и проблем в цепочках поставок.