Основные американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду не демонстрируют единой динамики, в то время как инвесторы продолжают оценивать финансовые результаты компаний, очевидно растёт лишь "технологичный" индикатор, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,08%, до 35728,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растёт на 0,45%, до 15306,6 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,05%, до 4577,79 пункта, при этом минутами ранее показатель показывал снижение.
Отчёты компаний в США по итогам квартала в основном демонстрируют позитивную динамику, но во многих случаях ожидания инвесторов были более радужными, к тому же сегодня появился и целый ряд свидетельств неудач, что и выражается в невнятной динамике индексов.
Так, нашумевшая не так давно американская брокерская компания Robinhood сообщила о том, что её чистый убыток составил 1,3 миллиарда долларов против убытка в 10,7 миллиона годом ранее, а выручка оказалась меньше прогнозов и составила почти 365 миллионов долларов. После этого цены её акций обвалились на 11,5%. Также не впечатлила инвесторов и отчетность Twitter. Бумаги компании дешевеют на 6,7% после того как она сообщила об убытке в размере 537 миллионов долларов. Выручка также оказалась ниже ожиданий аналитиков и составила 1,3 миллиарда.
В то же время положительные результаты показали компании из пищевой отрасли. Coca-Cola сообщила, что ее чистая прибыль за первые три квартала выросла на 17% в годовом выражении и составила 7,4 миллиарда долларов, а у McDonald's — увеличилась в отчетном периоде в 1,8 раза, до 5,9 миллиарда. Акции этих компаний дорожают на 2,7% и 1,5% соответственно.
Cтратег управления смешанными инвестициями HCBC Holdings Макс Кеттнер (Max Kettner), мнение которого приводит агентство Блумберг, отметил, что пусть показатели некоторых компаний оказались несколько хуже ожиданий, в целом можно говорить о хороших результатах на текущий момент сезона отчетности. Эксперт также полагает, что на ожидания от отчётов влияют опасения инфляции и проблем в цепочках поставок.
https://1prime.ru/Financial_market/20211027/835055842.html