МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду коррекционно снизились после роста ранее, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций опустился, отыгрывая подешевевшую нефть

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,33%, до 7253,27 пункта, французский CAC 40 — на 0,19%, до 6753,52 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 15705,81 пункта.

"Сдержанность (динамики – ред.) частично объясняется убеждением, что фондовый рынок "созрел" для периода консолидации после большого роста в этом месяце", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).

С начала месяца индексы выросли на 2,4-3,6%. Кроме того, британский и немецкий индекс росли три предыдущие торговые сессии и увеличились на 1,2 и 1,8% соответственно. Французский же индекс показал положительную динамику только во вторник и вырос на 0,8%.

Инвесторы также отыгрывали данные корпоративной отчетности. Deutsche Bank сообщил о росте чистой прибыли в третьем квартале и по итогам 9 месяцев. Однако трейдеры обратили внимание на высокие затраты банка и снижение выручки инвестиционного подразделения. Акции Deutsche Bank упали почти на 7%.