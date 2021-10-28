МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила рекорд, который держался с 2018 года, когда и были только запущены эти торги, и почти достигла 58,8 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Российские банки в сентябре увеличили выдачу кредитных карт

Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России в четверг выросла на 0,7%, до 58 798 рублей. Таким образом, обновлён рекорд 31 октября 2018, когда оно стоило на бирже 58 597 рублей.

Стоимость летнего и межсезонного дизельного топлива при этом снизилась. Летнее подешевело на 0,08%, до 52 253 рублей за тонну, а межсезонное — 0,24%, до 53 682 рублей. В то же время стоимость бензина выросла: Аи-92 — на 0,01%, до 53 533 рублей за тонну, а Аи-95 — на 0,42%, до 54 934 рублей.

Остальные виды топлива подешевели, причем более заметными темпами. Стоимость авиакеросина после рекорда накануне опустилась на 1,95% и составила 56 986 рублей за тонну. Цена мазута в четверг опустилась до 27 188 рублей (-4,01%), а сжиженных углеводородных газов (СУГов) — до 38 052 рублей за тонну (-5,37%).

Минэнерго России объясняло текущий рост биржевых цен на дизельное топливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. В министерстве отмечали, что вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов горючего на внутренний рынок. Однако топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.

Во вторник эксперты исследовательской группы "Петромаркет" высказали мнение, что мелкооптовый и розничный топливный бизнес накапливает запасы зимнего дизельного топлива из-за приближающих холодов, поскольку зимой его обычно не хватает, этим и объясняется текущий рост оптовых, в том числе на бирже, цен на него.