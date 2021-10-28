МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером несколько замедлили снижение на ослаблении доллара после данных по ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара перешел к снижению к евро

По состоянию на 18.16 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,07% — до 82,97 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1% — до 81,83 доллара за баррель. Днем нефть дешевела примерно на 1,3%.

Данные по ВВП США оказались слабее прогнозов. Американская экономика в третьем квартале, по первой оценке, выросла на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста на 2,7%.

На этом фоне курс доллара ушел в минус к евро и ускорил снижение к иене. Индекс доллара опускается на 0,4%.

Негативная динамика на нефтяном рынке наблюдается второй день подряд. Инвесторы, в частности, оценивают перспективы возобновления ядерных переговоров Ирана с Евросоюзом, которые потенциально могут привести на рынок дополнительную нефть.

"Конечной целью переговоров должно стать полное восстановление ядерной сделки, что также означает снятие американских санкций с Ирана. Развитие переговоров имеет большое значение для прогноза по нефти в 2022 году", — отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует агентство Market Watch.