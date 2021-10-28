Мировые цены на нефть несколько замедлили снижение на ослаблении доллара после данных из США
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером несколько замедлили снижение на ослаблении доллара после данных по ВВП США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.16 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,07% — до 82,97 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1% — до 81,83 доллара за баррель. Днем нефть дешевела примерно на 1,3%.
Данные по ВВП США оказались слабее прогнозов. Американская экономика в третьем квартале, по первой оценке, выросла на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста на 2,7%.
На этом фоне курс доллара ушел в минус к евро и ускорил снижение к иене. Индекс доллара опускается на 0,4%.
Негативная динамика на нефтяном рынке наблюдается второй день подряд. Инвесторы, в частности, оценивают перспективы возобновления ядерных переговоров Ирана с Евросоюзом, которые потенциально могут привести на рынок дополнительную нефть.
"Конечной целью переговоров должно стать полное восстановление ядерной сделки, что также означает снятие американских санкций с Ирана. Развитие переговоров имеет большое значение для прогноза по нефти в 2022 году", — отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует агентство Market Watch.
https://1prime.ru/Financial_market/20211028/835067195.html