ВАШИНГТОН, 28 окт — ПРАЙМ. Фондовый рынок США по итогам торговой сессии четверга вновь обновил максимумы, проигнорировав на благоприятной отчетности компаний разочаровывающие данные о динамике ВВП. Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подешевели на 13%

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся на 0,68%, до 35 730,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,98%, до 4 596,42 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,39%, до 15 448,12 пункта. К закрытию S&P 500 и NASDAQ достигли рекордных значений.

Поддержку рынку оказывают корпоративные новости. Так, акции Ford подорожали на 8,63% после того, как автопроизводитель сообщил об увеличении чистой прибыли за девять месяцев в 3,7 раза. Facebook после переименования в Meta увеличил капитализацию на 1,51%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 октября, снизилось на 10 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 281 тысячи, обновив минимум с марта 2020 года.

В то же время данные по ВВП США оказались слабее прогнозов. Американская экономика в третьем квартале, согласно первой оценке, выросла на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста на 2,7%.