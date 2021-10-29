МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Курс американской валюты к вечеру последнего рабочего дня месяца увеличивает темпы роста и к евро, который уже дешевле 1,16 доллара, и к иене после выхода данных об экономическом положении домохозяйств в США, свидетельствуют данные торгов. Газ подешевел до $800 за тысячу кубометров

По состоянию на 17.50 мск курс евро к доллару снижается до 1,1595 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1679 доллара, курс доллара к иене растёт до 113,92 иены за доллар со 113,56 иены. Днем, а тем более утром показатели находились на более высоких уровнях. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) подскакивает сейчас на 0,61%, до 93,91 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре, по окончательной оценке, снизился до 71,7 пункта с сентябрьских 72,8 пункта, но это оказалось несколько выше предварительных данных. В то же время расходы населения страны в сентябре выросли на 0,6%, хотя ожидалось увеличение показателя на 0,5%.

Теперь участники торгов будут следить за заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы в среду. По словам валютного стратега Unicredit Роберто Миалича (Roberto Mialich), регулятор вероятнее всего объявит о начале сокращения объема выкупа финансовых активов с рынка на 15 миллиардов в месяц с середины ноября до июля 2022 года. Это решение, а также отсутствие сигналов более скорого повышения ставок, считает аналитик, будет позитивным для доллара, но только "слегка".

"Мы ожидаем, что ФРС воздержится от свежих намеков на повышение ставок, и это вероятнее всего снизит поддержку, которую доллар может получить от начала сокращения объема выкупа", — цитирует Миалича газета Wall Street Journal.