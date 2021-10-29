2021-10-29T18:12:53+03:00
2021-10-29T18:12:53+03:00
2021-10-29T18:12:53+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211029/835075020.html
Рубль слабеет перед выходными, доллар снова по 71 рублей
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Валюта РФ теряет позиции перед выходными, доллар уже тестирует на прочность уровень 71 рубля, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 18.05 мск растёт на 68... ПРАЙМ, 29.10.2021
валюта, рынки, новости, биржи, рубль, валюта
https://1prime.ru/images/83341/10/833411076.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83341/10/833411076.jpg
https://1prime.ru/images/83341/10/833411075.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83341/10/833411075.jpg
https://1prime.ru/images/83341/10/833411063.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83341/10/833411063.jpg
https://1prime.ru/gas/20211029/835073654.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ теряет позиции перед выходными, доллар уже тестирует на прочность уровень 71 рубля, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.05 мск растёт на 68 копеек, до 70,98 рубля, а несколькими минутами ранее он поднимался чуть выше 71 рубля – максимума с прошлой пятницы.
Курс евро снижается при этом на 3 копейки, до 82,02 рубля, также следует из данных Московской биржи.