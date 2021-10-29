МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ теряет позиции перед выходными, доллар уже тестирует на прочность уровень 71 рубля, следует из данных торгов. Газ подешевел до $800 за тысячу кубометров

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.05 мск растёт на 68 копеек, до 70,98 рубля, а несколькими минутами ранее он поднимался чуть выше 71 рубля – максимума с прошлой пятницы.

Курс евро снижается при этом на 3 копейки, до 82,02 рубля, также следует из данных Московской биржи.