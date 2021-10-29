МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Рубль в конце недели падает к доллару, но слегка прибавляет к евро, отыгрывая укрепление валюты США после выхода американской макроэкономической статистики. Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта

Неуверенная динамика рынка нефти и рост доллара на форексе к большинству мировых валют оказывает давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.03 мск рос на 72 копейки до 70,92 рубля, курс евро снижался на 10 копеек, до 81,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На российском валютном рынке в пятницу преобладали факторы давления на курс рубля. Впрочем, во второй половине дня свою роль в курсовую динамику внесло резкое ослабление евро к доллару на форексе после выхода относительно сильных макроэкономических данных по США — евро слабеет на 1,1% до 1,1555 доллара.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре, по окончательной оценке, снизился до 71,7 пункта с сентябрьских 72,8 пункта, но это оказалось несколько выше предварительных данных. В то же время расходы населения страны в сентябре выросли на 0,6%, хотя ожидалось увеличение показателя только на 0,5%.

В пятницу вечером цена на нефть марки Brent почти не меняется около 83,7 доллара за баррель, опустившись в предыдущие дни к минимумам с середины октября.

Отчасти негативу способствовало и падение цен на газ в Европе в район 800 долларов за тысячу кубометров. Это происходило на новостях о том, что "Газпром" достиг планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 миллиарда кубометров и продолжит закачивать в них газ до 8 ноября. Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в российские хранилища начать работу по повышению объема газа в ПХГ компании в Европе — в Австрии и Германии.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,9%, до 94,2 пункта. Это сдерживает аппетит к риску и также оказывает давление на курс рубля.

В итоге, доллар растет к рублю на 1%, а евро теряет 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,95 тысяч за баррель сорта Brent. Цены на нефть вернулись к росту

ПРОГНОЗЫ

В целом за завершающийся месяц российская валюта сохраняет лидерство в росте к доллару (около 2,5%) среди валют-аналогов на развивающихся рынках, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес Капитал".

"Доллар тестирует отметку в 71 рубль, выше которой он в последний раз находился лишь неделю назад, но закрепиться на данном уровне американской валюте будет пока трудно", — прогнозирует он.

Что касается решения ФРС на следующей неделе, то Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал" не видит предпосылок к тому, чтобы регулятор повысил ставку. Инфляция сохраняется, она не ускорилась настолько, чтобы создавать угрозу, а экономика не ускорилась настолько, чтобы предполагать ужесточение денежно-кредитной политики, поясняет он.

"Другое дело, если ФРС даст прогноз, который очень сильно не понравится рынкам, будет бешеный интерес к защитным активам и это, конечно, негативно скажется на курсе рубля. Либо наоборот, может быть что-то оптимистичное, и рынки в это поверят, и инвесторы начнут вкладываться в рисковые активы, в том числе и рубль. Если прогноз будет сдержанным – влияния никакого не будет", — рассуждает Брагин.

Для рубля важны фундаментальные факторы: состояние экономики РФ, цены на нефть, и сейчас картина тут довольно оптимистичная, оценивает эксперт. "Цены на сырье, несмотря на их снижение, все равно очень высокие. И если сейчас сравнивать цены на сырье с уровнями трех- или шестимесячной давности, то ситуация для сырьевых экспортеров выглядит очень благоприятно", — добавляет Брагин.