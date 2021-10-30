Курс рубля к основным резервным валютам на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал широкие колебания, обусловленные сильным импульсом к росту, полученным в прошлую пятницу от жестких решений ЦБ. Рынок как маятник, который резко толкнули, пролетел по инерции еще какое-то время, однако затем вернулся назад – в положение, в котором он получил этот импульс.

В итоге доллар и евро обновили на неделе минимумы с июня и июля 2020 года, соответственно, упав до 69,21 рубля и 80,42 рубля, соответственно. Однако к завершению исследуемого периода они более чем компенсировали недельное падение, а диапазон колебаний составил соответственно 1,7 рубля и около 2 рублей.

Основным курсообразующим фактором для рубля в начале недели была инерция после довольно жестких (с точки зрения денежно-кредитной политики — ДКП) решения и комментариев ЦБ РФ. Рынок нефти в начале недели также поддержал курс рубля, обновив ценовой максимум за три года в районе 86,7 доллара. Однако к завершению недели он также сполз, потянув за собой и курс рубля.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю рос на 60 копеек до уровня 70,9 рубля, евро – на 10 копеек до 82 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом сползла до 5,95 тысячи против 6 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ ЧУВСТВОВАЛ CARRY TRADE И ДИНАМИКУ НЕФТИ

Рубль начал рабочую неделю уверенным ростом против доллара и евро, продолжая динамику прошлой пятницы, заданную неожиданно резкими решением и комментариями ЦБ РФ по ключевой ставке. Инвесторов в рамках активизировавшегося на этом фоне carry trade привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.

Кроме carry trade, рубль продолжил получать поддержку и от внешней конъюнктуры. Так, нефть обновляла максимумы с октября 2018 года. Инвесторы отыгрывали тот факт, что ряд членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее в понедельник подчеркнули необходимость сохранять осторожный подход в вопросе темпов наращивания добычи нефти.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман даже вступил в заочную полемику с президентом США Джо Байденом, который заявил, что ограничения ОПЕК+ по добыче нефти являются причиной всплеска топливных цен на американском рынке.

Так вот Бен Сальман напомнил, что есть риск возврата мировых коммерческих запасов нефти к значительному росту в 2022 году, поскольку потребление топлива транспортным сектором все еще ограничено. А причины роста цен на бензин в США он связал со скачком в 10 раз стоимости этанола, с которым американцы смешивают свой бензин. Также бен Сальман указал на то, что после урагана «Ида» до сих пор не восстановилась в США добыча 2-2,5 миллиона баррелей в сутки. Саудовский министр в этой связи посоветовал Байдену либо обеспечить большую доступность топлива, либо подумать об ограничении его экспорта из США.

Однако в середине недели инвесторы перешли к фиксации прибыли от ощутимого роста рубля в предыдущие сессии. Так, за три неполные торговых дня (с прошлой пятницы) доллар максимально падал на 1,9 рубля, а евро – на 2,2 рубля.

Коррекция нефтяных котировок вниз поддержала давление на рубль, и он растерял рост начала недели. Негативный фон для нефти создавала фиксации прибыли игроками после выхода данных о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 октября, выросли на 4,3 миллиона баррелей до 430,8 миллиона баррелей при прогнозах увеличения только на 1,9 миллиона баррелей.

Кроме данных о росте запасов нефти в США, участники торгов отыгрывают и другие понижательные факторы. В их числе — перспективы возобновления ядерных переговоров Ирана со странами Евросоюза, которые могут ускорить возвращение иранской нефти на мировой рынок.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в преимущественно в падении против главных резервных валют, и это ослабление может продолжиться на фоне дальнейшего снижения стоимости энергоресурсов. Этому способствует падение цен на газ в Европе в район 800 долларов за тысячу кубометров на сообщениях о планах "Газпрома" после 8 ноября начать работу по увеличению запасов газа в хранилищах компании в Европе.

Впрочем, интересно отметить, что несмотря на ощутимое падение (после решения ЦБ по ставке) цен российского госдолга – формально в район минимумов марта 2020 года, но фактически – с весны 2019 года, инвесторы, в том числе и нерезиденты, начинают ловить момент для входа в этот сегмент российского фондового рынка, что поддерживает курс рубля.

Так, доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за сентябрь выросла на 0,2 процентного пункта и составила 21,6% по состоянию на 1 октября, оценил ЦБ РФ. В октябре рост может оказаться более существенным.

При этом Минфин РФ осторожничает с предложением госбумаг на рынок, что потенциально увеличивает спрос на них. Ведомство разместило на аукционе в среду ОФЗ лишь на 6,841 миллиарда рублей при спросе в 16,774 миллиарда и предложении в 10 миллиардов рублей.