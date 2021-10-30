МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Акции "Детского мира", "Аэрофлота" и расписки VK Group (ранее Mail.ru Group) интересны для покупки на текущих уровнях и имеют значительный потенциал роста в течение года благодаря отдельным корпоративным историям и улучшению финансовых показателей, такой прогноз дала РИА Новости руководитель отдела анализа акций компании "Финам" Наталья Малых. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж в ноябре

"В российском потребительском секторе мы предлагаем сделать ставку на акции "Детского мира", который сейчас проходит высокий сезон в торговле. На рынке товаров для детей это один из крупнейших игроков. Отчеты эмитента отражают операционное расширение как в России, так и за рубежом. Компания выпустит 8 ноября финансовый отчет за третий квартал 2021 года, который, как мы ожидаем, покажет рост прибыли за счет притока клиентов, новых магазинов, оптимизации затрат и укрепления рубля", — поясняет эксперт.

Она прогнозирует, что менеджмент может также объявить о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2021 года. По мнению эксперта, всего по итогам года дивиденд может составить 13-14 рублей на акцию, что дает текущую доходность около 10%. Малых делает вывод, что потенциал роста бумаги с учетом дивидендов может составить почти 35% при целевой цене 167 рублей весной 2022 года.

Эксперт также рекомендует обратить внимание на акции "Аэрофлота" с целевой ценой 116 рублей за акцию на конец 2022 года. "Потенциал свыше 70% может реализоваться благодаря постепенному открытию границ, которое вернет масштаб международным перевозкам. По операционным отчетам мы видим, что люди хотят путешествовать, показатели на внутреннем рынке сильные, накопился значительный отложенный спрос", — добавляет она.

Еще одной интересной инвестиционной идеей являются расписки VK Group, считает Малых. Она рекомендует покупать расписки с целевой ценой 2820 рублей за акцию на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 85%. "Российский рынок электронной коммерции будет расти на 34% вплоть до 2025 года, по итогам которого оборот достигнет 10,9 триллиона рублей или 26% всего торгового оборота России", — поясняет она.

Эксперт обращает внимание, что доля холдинга на российском рынке онлайн-образования стремится к 25%. По мнению Малых, на глобальном рынке VK Group наращивает присутствие в игровом секторе, а ребрендинг и переименование экосистемы помогут сфокусировать маркетинг.

К закрытию основных торгов пятницы акции "Детского мира" стоили 136,98 рубля, "Аэрофлота" — 68,78 рубля и расписки VK Group (ранее Mail.ru Group) 1457,2 рубля.

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