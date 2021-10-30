Эксперт Малых спрогнозировала рост акций "Детского мира", "Аэрофлота" и VK Group
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Акции "Детского мира", "Аэрофлота" и расписки VK Group (ранее Mail.ru Group) интересны для покупки на текущих уровнях и имеют значительный потенциал роста в течение года благодаря отдельным корпоративным историям и улучшению финансовых показателей, такой прогноз дала РИА Новости руководитель отдела анализа акций компании "Финам" Наталья Малых.
"В российском потребительском секторе мы предлагаем сделать ставку на акции "Детского мира", который сейчас проходит высокий сезон в торговле. На рынке товаров для детей это один из крупнейших игроков. Отчеты эмитента отражают операционное расширение как в России, так и за рубежом. Компания выпустит 8 ноября финансовый отчет за третий квартал 2021 года, который, как мы ожидаем, покажет рост прибыли за счет притока клиентов, новых магазинов, оптимизации затрат и укрепления рубля", — поясняет эксперт.
Она прогнозирует, что менеджмент может также объявить о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2021 года. По мнению эксперта, всего по итогам года дивиденд может составить 13-14 рублей на акцию, что дает текущую доходность около 10%. Малых делает вывод, что потенциал роста бумаги с учетом дивидендов может составить почти 35% при целевой цене 167 рублей весной 2022 года.
Эксперт также рекомендует обратить внимание на акции "Аэрофлота" с целевой ценой 116 рублей за акцию на конец 2022 года. "Потенциал свыше 70% может реализоваться благодаря постепенному открытию границ, которое вернет масштаб международным перевозкам. По операционным отчетам мы видим, что люди хотят путешествовать, показатели на внутреннем рынке сильные, накопился значительный отложенный спрос", — добавляет она.
Еще одной интересной инвестиционной идеей являются расписки VK Group, считает Малых. Она рекомендует покупать расписки с целевой ценой 2820 рублей за акцию на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 85%. "Российский рынок электронной коммерции будет расти на 34% вплоть до 2025 года, по итогам которого оборот достигнет 10,9 триллиона рублей или 26% всего торгового оборота России", — поясняет она.
Эксперт обращает внимание, что доля холдинга на российском рынке онлайн-образования стремится к 25%. По мнению Малых, на глобальном рынке VK Group наращивает присутствие в игровом секторе, а ребрендинг и переименование экосистемы помогут сфокусировать маркетинг.
К закрытию основных торгов пятницы акции "Детского мира" стоили 136,98 рубля, "Аэрофлота" — 68,78 рубля и расписки VK Group (ранее Mail.ru Group) 1457,2 рубля.
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