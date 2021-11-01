События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 ноября
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 1 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (октябрь)
|51,2
|50,4 (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-6,6%
|-2,7% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (октябрь)
|50
|50,6 (факт)
|6:45
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,049%
|0,107% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|1,1%
|0,6%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|57,1
|57,7
|13:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|60,7
|59,2
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (октябрь)
|50,2
|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
|61,1
|60,5
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (октябрь)
|49,8
|51,6
|15:00
|RUB
|ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике
|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|RUB
|Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|RUB
|ГК Мать и дитя — операционные результаты за 3кв2021
|RUB
|Т Плюс — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2021)
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — закрытие реестра для ВОСА (22.12.21, в заочной форме, досрочные перевыборы членов Наблюдательного совета банка)
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для ВОСА (26.11.21, в заочной форме, див-ды 3кв2021, реестр для выплаты — 09.12.2021)
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (2кв2020) + 6,43 (3кв2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020
|7,71 (1кв2021) + 13,62 (2кв2021) + 13,33 (3кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211101/835085672.html