МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Руководители Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) и Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) обсудили создание единого биржевого товарного рынка, сообщается на сайте СПбМТСБ. Московская биржа повысила прогноз на 2021 год по операционным расходам

"Состоялась встреча руководства Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ), посвященная перспективам создания единого биржевого товарного рынка в рамках Союзного государства Беларуси и России. Мероприятие прошло в смешанном (онлайн и офлайн) формате", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во встрече также участвовал министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович, который в своем выступлении подчеркнул, что устранение барьеров и создание единых условий для конкуренции — это базовое условие для формирования общего товарного рынка двух стран.

Особое внимание на встрече было уделено преимуществам межбиржевой интеграции, добавляется в сообщении. По словам председателя правления БУТБ Александра Осмоловского, она придаст мощный стимул развитию биржевых товарных рынков России и Белоруссии, повлияет на рост взаимного товарооборота. Мосбиржа ожидает достичь объема торгов в квадриллион рублей за год

"Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться гораздо большего как в плане развития национальных товарных рынков, так и укрепления наших позиций на мировой арене. Наверняка, СПбМТСБ будут интересны наши наработки в области транзитной биржевой торговли, когда и продавцами, и покупателями являются компании-нерезиденты", — приводятся в сообщении слова Осмоловского.

По итогам встречи стороны решили подготовить план дальнейшего взаимодействия, а также рассмотреть механизмы реализации сырьевых товаров в третьи страны с использованием биржевых технологий.