Главы СПбМТСБ и Белорусской товарной биржи обсудили создание единого биржевого товарного рынка
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Руководители Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) и Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) обсудили создание единого биржевого товарного рынка, сообщается на сайте СПбМТСБ.
"Состоялась встреча руководства Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ), посвященная перспективам создания единого биржевого товарного рынка в рамках Союзного государства Беларуси и России. Мероприятие прошло в смешанном (онлайн и офлайн) формате", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во встрече также участвовал министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович, который в своем выступлении подчеркнул, что устранение барьеров и создание единых условий для конкуренции — это базовое условие для формирования общего товарного рынка двух стран.
Особое внимание на встрече было уделено преимуществам межбиржевой интеграции, добавляется в сообщении. По словам председателя правления БУТБ Александра Осмоловского, она придаст мощный стимул развитию биржевых товарных рынков России и Белоруссии, повлияет на рост взаимного товарооборота.
"Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться гораздо большего как в плане развития национальных товарных рынков, так и укрепления наших позиций на мировой арене. Наверняка, СПбМТСБ будут интересны наши наработки в области транзитной биржевой торговли, когда и продавцами, и покупателями являются компании-нерезиденты", — приводятся в сообщении слова Осмоловского.
По итогам встречи стороны решили подготовить план дальнейшего взаимодействия, а также рассмотреть механизмы реализации сырьевых товаров в третьи страны с использованием биржевых технологий.
https://1prime.ru/Financial_market/20211101/835087180.html