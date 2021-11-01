МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут вслед за биржами Азии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном растут

По состоянию на 11.41 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,47% — до 7271,85 пункта, немецкий DAX — на 0,83%, до 15818,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,87%, до 6889,4 пункта.

Оптимизму в Европе, в частности, способствует позитивная динамика азиатских фондовых бирж. Инвесторы в Азии с оптимизмом восприняли статистику по Китаю и Японии.

Кроме того, европейские трейдеры ожидают статистику по еврозоне, которая будет опубликована во вторник. Аналитики полагают, что индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в октябре остался на уровне сентября в 85,5 пункта.