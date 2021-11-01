МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает восходящее движение в первый торговый день недели и месяца на позитивном внешнем фоне и стабильном рубле, основной торговый индекс вернулся выше 4200 пунктов, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.28 мск растёт на 1,24%, до 4201,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,3% до 1867,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 9 копеек, до 70,87 рубля, курс евро — растёт на 7 копеек, до 81,99 рубля.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ.

Рынок акций в РФ следует в первый день ноября в общемировом русле. Так, январский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,6%, до 84,23 доллара за баррель. Фьючерсы на американские индексы и европейские биржевые индикаторы также торгуются в "зеленой" зоне.

Динамику лучше рынка демонстрируют при этом бумаги TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", дорожая на 6%, а также акции "Мечела" (обыкновенные дорожают на 3%, а префы – на 3,91%), "Алросы"(+3,31%) и "Газпрома"(+2,13%).

Сегодня свою финансовую отчетность по РСБУ предоставила компания "Татнефть". Чистая прибыль компании за три первых квартала выросла в 2,35 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 123,28 миллиарда рублей. Обыкновенные акции "Татнефти" дорожают в пределах 1%, а префы – на 1,21%.

На отрицательной территории торгуются бумаги ПИКа (-2,2%), "Аэрофлота"(-0,55%).

ПРОГНОЗЫ

Алексей Калачев из "Финама" отмечает, что индекс Мосбиржи остается в рамках восходящего тренда.

Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций" прогнозирует, что индикатор сохраняет потенциал роста при дальнейшей позитивной динамике зарубежных фондовых площадок и рынка нефти.

Калачев добавляет, что снижение на прошедшей неделе укладывается в рамки коррекции, благодаря чему рынок акций РФ снял состояние "перекупленности".