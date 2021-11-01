МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе впервые с середины сентября снизилась до 750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в ходе торговой сессии понедельника снизилась — впервые за полтора месяца — до 750 долларов за тысячу кубометров. Минимум в 743,7 доллара был достигнут в 16.18 мск, а на 16.27 мск цена чуть превысила 760 долларов, что было примерно на 2% ниже расчетной цены пятницы.