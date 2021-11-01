МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Рубль днем в понедельник почти компенсировал снижение первой половины торгов против доллара и теряет позиции к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе против американской.

Переход рынка нефти к росту, повышение мировых фондовых индексов добавляют поддержки курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.15 мск повышался на 7 копеек, до 71,03 рубля, курс евро рос на 34 копейки, до 82,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар максимально поднимался до 71,34 рубля.

РУБЛЬ ИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта после падения в пятницу пытается стабилизироваться в понедельник против доллара, при этом курс остается около круглой отметки 71 рубль за валюту США. Евро в свою очередь прибавляет против рубля на фоне укрепления на форексе в направлении 1,158 доллара.

Общее укрепление аппетита к риску на мировых финансовых и сырьевых площадках проявляется также в росте стоимости нефти, фондовых индексов и легком снижении индекса доллара (DXY) – в пределах 0,1% до 94,1 пункта. Участники рынка ожидают публикации в среду решения ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП).

Рынок нефти после утренней просадки вернулся к росту. Влияние на нефтяные котировки продолжает оказывать динамика стоимости фьючерсов на газ, которые в понедельник дорожают примерно на 10%. Цена на марку Brent повышается на 1% до 84,6 доллара.

Западные фондовые рынки растут, отыгрывая хорошие финансовые квартальные отчеты — компании смогли нарастить прибыль, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Такие данные поддерживают оптимизм инвесторов относительно того, что мировая экономика восстанавливается.

В итоге, доллар подрастает к рублю на 0,1%, евро — на 0,4%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В преддверии ноябрьских праздников повышенный спрос на валюту может сохраниться, а доллар может продолжить укрепляться против большинства валют перед намеченным на среду заседанием ФРС США, которая может ужесточить риторику, рассуждает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Курс после пятничного ослабления российской валюты может вернуться к 71 рублю за доллар, поскольку его падение в конце недели было довольно резким", — оценивает он.

Основные среднесрочные факторы поддержки рубля остаются, невзирая на завершение октябрьских налоговых выплат, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Сохраняются высокие цены на сырьё, сильный платежный баланс и максимальный с начала 2020 показатель 3М carry-to-risk – показатель, демонстрирующий привлекательность рубля и рублёвых ставок. Неожиданно резкий разворот курса доллара вверх после достижения отметки 69,2 рубля объясняется снижением предложения валюты от экспортеров и возможной конвертацией выплаченных дивидендов. Этот фактор вряд ли окажется продолжительным, поэтому рубль возобновит плавное укрепление, и к концу года курс составит 68-70 рублей за доллар", — оценил он.