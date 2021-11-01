МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник достигли очередных исторических максимумов, в частности, промышленный Dow Jones поднялся выше 36 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в промышленности США снизился в октябре

По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,25%, до 35910,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 15504,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,03%, до 4603,9 пункта. Ранее все три индекса обновили свои исторические максимумы, достигнув отметок 36009,74 пункта, 15541,5 пункта и 4619,2 пункта соответственно.

Рост на фондовых рынках продолжают поддерживать результаты сезона отчетностей. В целом, по словам аналитиков, компании показали положительные результаты, многие зафиксировали увеличение прибыли и выручки, и влияние проблем с поставками в прошлом квартале было не таким сильным, как ожидалось ранее.

Трейдеры также обратили внимание на статистику по стране. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре снизился до 60,8% со значения сентября в 61,1%, аналитики ожидали показатель на уровне 60,4%. Фьючерсы на индексы США растут на общем оптимизме

В среду на текущей неделе будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Некоторые участники торгов ожидают, что регулятор может объявить о начале сокращения объема выкупа активов, в то время как другие предполагают, что решение будет принято на декабрьском заседании. Внимание инвесторов также будет приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла.

"Мы ожидаем, что председатель ФРС Пауэлл не будет активно противоречить ожиданиям рынка относительно повышения ставок, учитывая неопределенность (экономического – ред.) прогноза, особенно относительно ускорения инфляции", — приводит агентство Market Watch мнение группы экономистов Deutsche Bank.