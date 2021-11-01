МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли в понедельник на общерыночном позитивном фоне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,71%, до 7288,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,92%, до 6893,29 пункта, немецкий DAX — на 0,75%, до 15806,29 пункта.

На мировых фондовых площадках в понедельник наблюдался всплеск оптимизма. Так, рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе, а американские индексы в ходе торгов обновили рекорды. Также дорожает нефть и евро, которые относятся к рисковым активам.

В последнее время ключевым фактором, влияющим на динамику рынков, стали корпоративные отчетности. Так, в понедельник авиакомпания Ryaniar сообщила о том, что за первые шесть месяцев фингода ее чистый убыток сократился до 48 миллионов евро с 411 миллионов. Выручка компании выросла в 1,8 раза. Акции Ryanair подорожали на 0,7%.

"Хорошие показатели прибыли в этом сезоне отчетности стали ключевым основанием для роста рынка акций в последние несколько недель", — цитирует газета Wall Street Journal аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp).