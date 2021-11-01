МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций существенно вырос в понедельник по основным биржевым индексам на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

"Российский рынок акций в начале недели торговался в плюсе при поддержке улучшившихся внешних настроений и растущих котировок сырья", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,72%, до 4221,49 пункта, а долларовый фондовый индекс РТС — на 1,26%, до 1866,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.05 мск рос на 52 копейки — до 71,48 рубля, курс евро — на 97 копеек, до 82,89 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent увеличивался на 1,1% — до 84,64 доллара за баррель. Ведущие европейские фондовые индексы закрылись на положительной территории. Основные американские биржевые индикаторы также торгуются в зеленой зоне.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ.

Большинство "голубых фишек" российского рынка акций завершили первый торговый день недели в существенном плюсе. Так, акции "Газпрома" прибавили 1,85%, ВТБ — 1,08%, "Новатэка" — 1,76%, а бумаги "Роснефти" выросли на 0,72%.

Существенный рост показал один из "флагманов" отечественного рынка акций – Сбербанк: обыкновенные акции выросли на 4,05%, а префы на 2,99%. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", также прибавила 6,02%.

Динамику значительно лучше рынка также продемонстрировали бумаги "Акрона", в течение дня рост составлял более 10% — акции впервые в истории поднимались выше 10 тысяч рублей за акцию. Значимых новостей для такого существенного роста не наблюдалось, к концу дня бумаги слегка замедлили рост, прибавив 10,58%, и закрылись чуть ниже психологической отметки 10 тысяч рублей за акцию, на уровне 9 950 рублей.

Динамику хуже рынка показали акции ПИКа (-2,29%), расписки VK Group (-0,57%) и бумаги "Аэрофлота" (-0,88%).

ПРОГНОЗЫ

Игорь Додонов из "Финама" прогнозирует дальнейший подъем индекса Мосбиржи с перспективой нового тестирования исторических максимумов, расположенных чуть выше отметки 4290 пунктов.

Однако Егор Жильников из Промсвязьбанка полагает, что во вторник российский рынок будет консолидироваться вблизи уровня 4200 пунктов ввиду концентрации рынка перед предстоящим заседанием ФРС.

Бахтин также считает, что во вторник участники торгов могут занять выжидательную позицию в преддверии заседания ФРС.

"Итоги заседания ФРС будут опубликованы в среду, 3 ноября. Дальнейшие перспективы монетарной политики в США сейчас особенно важны. Будут опубликованы значение ключевой ставки, прочие параметры монетарной политики и стейтмент (пояснительная записка) регулятора. Также состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла", — говорит Оксана Холоденко из "БКС Мир инвестиций".