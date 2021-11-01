МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Рубль вечером в понедельник усиливает падение, евро уже дороже 83 рублей – впервые с середины октября, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.01 мск рос на 67 копеек, до 71,63 рубля, курс евро – на 1,14 рубля, до 83,06 рубля.

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