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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211101/835096782.html
Евро поднялся выше 83 рублей впервые с 14 октября
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Рубль вечером в понедельник усиливает падение, евро уже дороже 83 рублей – впервые с середины октября, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 21.01... ПРАЙМ, 01.11.2021
рынки, новости, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Рубль вечером в понедельник усиливает падение, евро уже дороже 83 рублей – впервые с середины октября, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.01 мск рос на 67 копеек, до 71,63 рубля, курс евро – на 1,14 рубля, до 83,06 рубля.
Материал дополняется.