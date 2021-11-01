МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник торговался в ощутимом минусе против доллара и евро, отыгрывая усиление негативной динамики рынка рублевого долга, цены которого скатились к минимумам с марта 2019 года.

Таким образом, внешний позитив в виде роста западных фондовых индексов и рынка нефти, а также ослабление доллара на форексе не компенсируют внутренний негатив для курса российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.01 мск рос на 67 копеек – до 71,63 рубля, курс евро – на 1,14 рубля, до 83,06 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник не смогла удержаться в плюсе против доллара, который ушел на уровень 71,5 рубля.

Евро в свою очередь прибавляет против рубля более ощутимо на фоне укрепления на форексе на 0,3% в направлении 1,16 доллара.

Общее укрепление аппетита к риску на мировых финансовых и сырьевых площадках проявляется также в росте стоимости нефти, западных фондовых индексов и снижении индекса доллара (DXY) – на 0,2% до 94 пунктов. Участники рынка ожидают публикации в среду решения ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП).

Рынок нефти после утренней просадки вернулся к росту. Участники торгов оценивают вероятность того, что ОПЕК+ может пересмотреть условия договоренности в свете ситуации на рынке. В июле страны альянса приняли решение ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа. Цена марки Brent повышается на 1,1% — до 84,6 доллара.

Западные фондовые рынки также растут, отыгрывая хорошие финансовые квартальные отчеты — компании смогли нарастить прибыль, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Такие данные поддерживают оптимизм инвесторов относительно того, что мировая экономика восстанавливается.

Однако весь внешний позитив для рубля компенсировался продолжившимся падением котировок российских гособлигаций. Так, ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций в понедельник обновил минимум с марта 2019 года.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,9-1,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Поддержка со стороны налогового периода осталась для российской валюты позади, в то время как картина на рынке рублевого долга остается негативной, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В преддверии заседания ФРС доллар может демонстрировать укрепление на внешней арене, что негативно для развивающихся валют и сырьевых котировок. В то же время спекуляции на тему возможных итогов очередного заседания ОПЕК+ способны краткосрочно увеличить волатильность котировок нефти. По нашим оценкам, во вторник доллар может формироваться в пределах 70,5-72 рубля", — добавил он.

Аналитики Совкомбанка оценивают, что в ноябре поддержка рубля со стороны текущего счёта будет постепенно снижаться, ноябрь – обычно слабый месяц для курса рубля. Санкционные риски также остаются сдерживающим фактором для рубля, полагают эксперты банка.

"Впрочем, увеличение добычи нефти Россией поможет нарастить валютную выручку. Ограничения на внешний туризм из-за пандемии снижают спрос на валюту. Повышение рублевых ставок при замедлении инфляции будет позитивно для рубля. Ожидаем, что курс осенью сохранит стабильность в диапазоне 68-72 рублей к доллару", — отмечают в Совкомбанке.