МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе после снижения до 740 долларов за 1 тысячу кубометров к закрытию торгов выросла на 5%, почти до 815 долларов, свидетельствуют данные на ICE Futures.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 864 доллара за тысячу кубометров, что на 11% больше расчетной цены пятницы.

В течение дня цена опускалась — впервые с середины сентября — до минимальных 740 долларов, а затем вновь росла, максимум торгов составил 890 долларов.

К концу торговой сессии стоимость фьючерсов составила примерно 816,8 доллара за тысячу кубометров, что на 5% выше расчетной цены пятницы.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 793 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена — 778 долларов.

Спотовые цены также снижаются. Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" с поставкой в пятницу, 29 октября, составила 900 долларов, а на субботу-понедельник, 30 октября-1 ноября, — снизилась более чем на 15%, до уровня 740-750 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.