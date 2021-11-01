МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, NASDAQ обновил максимум, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,26%, до 35913,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,63% и достиг очередного максимума в 15595,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,63%, до 4613,66 пункта.