2021-11-01T23:11:25+03:00
2021-11-01T23:11:25+03:00
2021-11-01T23:11:25+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211101/835097596.html
Биржи США закрылись ростом основных индексов
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржи США закрылись ростом основных индексов, NASDAQ обновил максимум, свидетельствуют данные торгов. По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на... ПРАЙМ, 01.11.2021
индексы, рынки, новости, сша
https://1prime.ru/images/83316/75/833167506.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83316/75/833167506.jpg
https://1prime.ru/images/83316/75/833167505.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83316/75/833167505.jpg
https://1prime.ru/images/83316/74/833167493.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83316/74/833167493.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, NASDAQ обновил максимум, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,26%, до 35913,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,63% и достиг очередного максимума в 15595,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,63%, до 4613,66 пункта.