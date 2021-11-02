События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 ноября
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 2 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (ноябрь)
|0,1%
|0,1% (факт)
|8:50
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|10:20
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|58,1
|58,1
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|59,7
|59,7
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|53,5
|53,5
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|58,2
|58,2
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|58,5
|58,5
|14:20
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (сентябрь)
|-0,021
|16:00
|EUR
|Выступление Б. Бальца из Бундесбанка
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|2,318 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за сентябрь 2021
|RUB
|Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв2021
|RUB
|Юнипро — СД (рекоменд. по див-дам 9м2021)
|0,111025275979 (9м2020) + 0,126886029691 (фин) — див-д 2020
|RUB
|ЧКПЗ /Челябинский кузнечнопрессовый завод/ — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам)
|190 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0 (фин) (ао, ап) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20211102/835100929.html