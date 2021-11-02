МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США слабо колеблются во вторник, в то время как инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,02%, до 35808 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижается на 0,2%, до 15863 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускается на 0,02%, до 4604,75 пункта.

В понедельник основные американские фондовые индексы побили исторические рекорды стоимости, в частности, промышленный Dow Jones поднялся выше 36 тысяч пунктов. Такой рост был обусловлен, в основном, сезоном отчетности. Теперь инвесторы замерли в ожидании итогов заседания Федрезерва, которые будут оглашены в среду, 3 ноября.

Они ожидают, что ФРС объявит о сохранении учётных ставок на уровне 0-0,25% и о сокращении программы выкупа активов. При этом немаловажными будут и комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла относительно высокой инфляции в стране и о дальнейшем направлении монетарной политики регулятора в связи с этим.

"Практически каждое принятое ФРС решение носило инфляционный характер, и рынок относился к этому легкомысленно. Может, рынок со мной не согласится, но по-моему самый большой риск заключается в том, что ФРС недостаточно быстро поднимает ставки", — отметил главный инвестиционный директор Exencial Wealth Advisors Тим Кортни (Tim Courtney), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.