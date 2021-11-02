МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник днем перешел к снижению на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.42 мск снижался на 0,34% — до 4207,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,09% до 1846,61 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 22 копейки — до 71,78 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 83,24 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,51% — до 84,28 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов рынок нефти показывал умеренный рост и пытался закрепиться выше психологической отметки 85 долларов за баррель.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Динамику лучше рынка показывают бумаги АФК "Система" (+1,15%), "Алросы" (+1,54%), расписки HeadHunter (+3,1%) и акции "Магнита" (+1,2%).

В то же время существенно снижаются акции ВТБ (-1,7%), "Новатэка" (-1,64%), Petropavlovsk (-2,06%) и "Газпрома" (-1,82%).

ПРОГНОЗЫ

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что рынок акций РФ проявляет относительную слабость. По мнению эксперта, ускорение нисходящей динамики мировых фондовых рынков или нефти с большой вероятностью приведет к проверке на прочность поддержки 4155 пунктов по индексу Мосбиржи.

Александра Овчинникова из компании "Сбер Управление активами" добавляет, что для мировых торговых площадок появился еще один негативный фактор — быстрое распространение коронавируса. "Так, в США зарегистрировано начало сезонного роста заболеваемости COVID-19 во второй половине прошлой недели", — отметила она.

Эксперт ожидает закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 4200-4250 пунктов.