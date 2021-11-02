События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 ноября
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 3 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День культуры — выходной на Токийской фондовой бирже
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (сентябрь)
|6,8%
|-2%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (октябрь)
|53,4
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (октябрь)
|10,0%
|9,3%
|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-76,1 тыс
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (октябрь)
|56,8
|56,8
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь)
|58
|58
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (сентябрь)
|7,5%
|7,4%
|13:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|13:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
|568 тыс
|400 тыс
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|-73,3 млрд долл
|-80,5 млрд долл
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (октябрь)
|57,3
|57,3
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (октябрь)
|58,2
|58,2
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (сентябрь)
|1,2%
|0,1%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|4,267 млн барр
|1,567 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-3,899 млн барр
|17:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (октябрь)
|53
|18:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (октябрь)
|61,9
|62
|19:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|21:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|0,25%
|22:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
|50,5
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|7,4%
|8% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,6%
|1% (прогноз)
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|Юнипро — телеконференция менеджмента
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|RUB
|ФосАгро — СД (основные результаты за 9м2021, планы на 4кв2021/1кв2022)
https://1prime.ru/Financial_market/20211102/835108302.html