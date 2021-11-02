МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся умеренным снижением по основным индексам на фоне дешевеющей стоимости нефти и металлов, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,33%, до 4207,53 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,87%, до 1850,83 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.28 мск рос на 5 копеек, до 71,61 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 82,95 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,34% — до 84,42 доллара за баррель. Фьючерсы на металлы также заметно снижаются, при этом фьючерс на серебро падает на порядка 2,6%.

"Российский рынок акций во вторник двигался в смешанной динамике, участники торгов проявляют осторожность перед важными событиями недели (заседание ФРС, встреча ОПЕК+), а также реагируют на усиление ценовой волатильности в нефти", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения – акции "Эн+ Групп" (-4,72%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снизились на 4,45%, префы – 2,45%), акции "Акрона" (-3,64%), "Распадской" (-2,6%), Petropavlovsk (-2,54%), ММК (-2,46%).

Также заметно просели бумаги нефтегазового сектора, в частности, акции "Газпрома" (-1,72%), "Новатэка" (-1,76%), "Роснефти" (-1,8%).

При этом подорожали акции "Магнита" (1,73%), "Алросы" (1,23%), "Юнипро" (1,19%), "Яндекса" (1,18%) и TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,05%).

Наиболее привлекательно выглядели бумаги сектора телекоммуникаций ("Система": +1,5%; МТС: +0,2%) на фоне заявления ПАО "Сегежа" о готовности увеличивать дивидендные выплаты, указывает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

ПРОГНОЗЫ

"Завтра участники торгов продолжат сохранять сдержанность перед объявлением итогов заседания ФРС. На этот раз мы, вероятнее всего, услышим официальное анонсирование сворачивания программы QE. Также в среду с речью выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард", говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

По его ожиданиям, индекс Мосбиржи 3 ноября может формироваться в пределах 4150-4270 пунктов.

Жильников из Промсвязьбанка полагает, что в среду российский рынок продолжит консолидироваться вблизи уровня 4200 пунктов, ожидая итоги заседания ФРС и перед выходным днем.