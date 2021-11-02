МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Рубль к вечеру вторника компенсировал большую часть дневного падения против основных резервных валют, произошедшего на фоне падения цены госдолга РФ, следует из данных торгов.

Противоречивый внешний фон не дает участникам торгов сильных факторов влияния на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.30 мск повышался на 5 копеек, до 71,61 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 82,94 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее во вторник курс доллара поднимался выше 72 рублей, евро — выше 83,5 рубля — к максимумам более чем за полмесяца.

РУБЛЬ ПОПЫТАЛСЯ ВОССТАНОВИТЬСЯ

На российском валютном рынке во вторник отмечались переменчивые настроения на фоне сохранения внутренних факторов давления на курс рубля.

Основной из них – вывод инвесторами средств из ОФЗ и возможная перекладка их в валюту. Ценовой индекс Мосбиржи российских облигаций уже опустился к минимумам с февраля 2019 года. Таким образом, участники рынка продолжают отыгрывать недавнее жесткое решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке и инфляции.

При этом внешний фон был во втоник противоречивым. Цена на нефть марки Brent сползает на 0,5%, до 84,3 доллара за баррель – в ожидании игроками новостей с саммита ОПЕК+ в четверг.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет в пределах 0,15%, до 94 пунктов, а доллар так же мало и к тому же разнонаправленно меняется против "развивающихся" валют. Западные фондовые индексы преимущественно прибавляют в весе.

Определенный позитив для рубля во второй половине торгов игроки нашли в сообщениях об отношениях России и США. В частности, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что за минувший год наметились хоть и небольшие, но позитивные сдвиги в отношениях России и США, сторонам удалось наладить устойчивый диалог по линии ряда ведомств.

При этом директор ЦРУ Уильям Бёрнс проведет в Москве 2 и 3 ноября ряд встреч с представителями правительства РФ для обсуждения вопросов двусторонних отношений.

Инвесторы также обратили внимание на сообщения, что Минфин России 3 ноября не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках. Это несколько снизит предложение бумаг.

В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Доллар пробовал на прочность уровень 72 рубля, однако он пока устоял, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Однако в среду есть высокая вероятность тестирования долларом области 72-72,3 рубля. Предчувствуя официальное анонсирование начала сворачивания стимулирующих мер (от ФРС США — ред.), доллар идет на укрепление к мировым валютам. Другая важная для рубля интрига разрешится также на днях, после встречи стран ОПЕК+. Превалирует мнение о том, что нефтеэкспортеры сохранят приверженность консервативному плану наращивания добычи (400 тысяч баррелей в сутки в месяц), тем не менее, краткосрочно возможно сохранение повышенной внутридневной волатильности нефти. Прогноз на среду по доллару – 70,7-72,2 –рубля", — оценивает перспективы он.

В целом, инвесторы пребывают в ожидании результатов предстоящего заседания ФРС (в среду), сохраняя осторожность в действиях, считает Юрий Кравченко из компании "Велес Капитал".

"Не исключено, что на российском валютном рынке перед решением по ставке США и длинными выходными участники предпочтут уйти от риска, заняв позиции в американской валюте", — добавляет он.