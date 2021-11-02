МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник выросли на удешевлении евро после слабой макростатистики, британский FTSE 100 при этом сократился на снижении металлургического сектора и ожиданиях по решению Банка Англии по монетарной политике в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 сократился на 0,19%, до 7274,81 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,49%, до 6927,03 пункта, немецкий DAX — на 0,94%, до 15954,45 пункта.

Ранее во вторник была опубликована слабая макростатистика по еврозоне, в результате чего евро дешевеет к доллару на 0,2%.

Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре снизился до 58,3 пункта с 58,6 пункта в сентябре при прогнозе в 58,5 пункта.

Более дешевая национальная валюта поддерживает относительный доход компаний-экспортеров.

Инвесторы также продолжают ожидать заседание Банка Англии, которое запланировано на четверг. Большинство аналитиков прогнозируют сохранение ставки центробанком, но другие эксперты ждут повышение ставки до 0,25% с 0,1%.

"Вероятно, это история для 2022 года", — комментирует перспективы повышения ставки экономист Jefferies Марчел Александрович (Marchel Alexandrovich), которого цитирует газета Wall Street Journal.

Падение цен на железную руду сдержало британский FTSE 100. В результате металлургический сектор еврозоны сократился на 2,9%; акции ArcelorMittal подешевели на 3,8%, Anglo American — на 3,3%, Glencore — на 3,2%, BHP Group — на 3%. Падение цен на железную руду было связано с опасениями по спросу.

Инвесторы обратили внимание и на корпоративные новости. Так, акции немецкого сервиса по доставке наборов для приготовления еды дома HelloFresh подорожали сразу на 17,3% после того, как компания повысила прогноз по продажам на текущий год.

Акции BP в Лондоне подешевели на 3,4%. Компания сообщила ранее, что в третьем квартале ее чистый убыток вырос в 5,7 раза в годовом выражении и составил 2,544 миллиарда долларов.