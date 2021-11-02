МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы США S&P 500, DJIA и Nasdaq закрылись на новых рекордах, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный DJIA вырос на 0,39% до 36052,53 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,37% до 4630,65 пункта, тогда как высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,34% до 15649,60 пункта.