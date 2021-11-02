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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211102/835112795.html
Основные биржевые индексы США закрылись рекордным ростом
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Основные биржевые индексы США S&P 500, DJIA и Nasdaq закрылись на новых рекордах, свидетельствуют данные торгов. Промышленный DJIA вырос на 0,39% до 36052,53 пункта, индекс... ПРАЙМ, 02.11.2021
рынки, новости, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы США S&P 500, DJIA и Nasdaq закрылись на новых рекордах, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный DJIA вырос на 0,39% до 36052,53 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,37% до 4630,65 пункта, тогда как высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,34% до 15649,60 пункта.