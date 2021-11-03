МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ Бирже" в октябре вырос на 79,16% в годовом исчислении до 30,88 миллиарда долларов, следует из сообщения торговой площадки. Объем торгов на Московской бирже в октябре снизился

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов (Т+) по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ Бирже" по итогам октября составил 30,88 миллиарда долларов, что на 15,28% больше, чем в сентябре (26,79 миллиарда) и на 79,16% больше, чем в октябре 2020 года (17,24 миллиарда). За 10 месяцев 2021 года объем торгов составил 322,92 миллиарда долларов, что на 192,46% больше, чем за 10 месяцев 2020 года (110,42 миллиарда)", — говорится в сообщении.

Среднедневной объем торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" в октябре увеличился на 20,77% к сентябрю до 1,47 миллиарда долларов. Участники торгов в режиме основных торгов в октябре заключили 23,52 миллиона сделок. Количество активных счетов инвесторов в октябре увеличилось на 2,42% до 844,70 тысячи (с 824,72 тысячи в сентябре). Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с сентябрем на 3,22%, до 1,47 миллиона.

По состоянию на 31 октября на "СПБ Бирже" было зарегистрировано 16,04 миллиона клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 8,54% больше, чем месяцем ранее (14,78 миллиона в конце сентября). Число уникальных клиентов выросло в сравнении с сентябрем на 8,9%, до 10,95 миллиона. Рынок золота на Московской бирже вырос за девять месяцев

Лидерами по объему торгов стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (9,35% общего объема торгов в октябре), Alibaba (3,76%), Facebook (3,69%), Moderna (3,20%), Virgin Galactic (2,94%), Apple (2,26%), EQT Corporation (1,99%), Amazon (1,83%), Vipshop (1,72%), NVIDIA (1,33%).

Топ-10 акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов в портфелях инвесторов в денежном выражении в процентах от общего объема на конец октября (средний портфель): Alibaba (5,69%), Apple (3,48%), Tesla (2,69%), Virgin Galactic (2,67%), Amazon (2,47%), Freedom Holding (2,19%), Facebook (1,92%), Boeing (1,79%), Microsoft (1,77%), Vipshop (1,66%).

"СПБ Биржа" — крупнейшая биржевая площадка по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении на организованных торгах находятся более 1,6 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.