МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 3 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День культуры — выходной на Токийской фондовой бирже    
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (сентябрь) 7,6% -4,3% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (октябрь) 53,4 53,8 (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (октябрь) 0,1% 0,4%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (октябрь) 10% 9,3%
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -76,1 тыс  
11:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (октябрь) 56,8 56,8
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь) 58 58
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (сентябрь) 7,5% 7,4%
13:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
13:15 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь) 568 тыс 400 тыс
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (сентябрь) -73,3 млрд долл -80,5 млрд долл
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (октябрь) 57,3 57,3
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (октябрь) 58,2 58,2
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (сентябрь) 1,2% 0,1%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 4,267 млн барр 1,567 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -3,899 млн барр  
17:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (октябрь) 53  
18:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (октябрь) 61,9 62
19:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
21:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 0,25%  
22:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь) 50,5 48,8
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 7,4% 8% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,6% 1% (прогноз)
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB Юнипро — телеконференция менеджмента    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
  RUB ФосАгро — СД (основные результаты за 9м2021, планы на 4кв2021/1кв2022)    