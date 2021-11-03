МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно в "красной" зоне на снижении рисковых настроений в свете ухудшения эпидемиологической обстановки и ожиданий итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2%, до 3498,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на символические 0,06%, до 2393,6 пункта; гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,3%, до 25024,75 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 1,25%, до 2975,71 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,93%, до 7392,7 пункта. В Японии выходной по случаю Дня Культуры в стране. По итогам торгов вторника японский Nikkei 225 опустился на 0,43%, до 29520,9 пункта.

Давление на азиатские рынки оказали новости относительно ситуации с коронавирусом. По данным СМИ, случаи выявления инфицированных новым коронавирусом в некоторых частях Китая растут, что приводит к дополнительным ограничительным мерам со стороны властей. Таким образом, распространение заболевания может подорвать восстановление экономики страны.

Инвесторы, в том числе и в Азии, также предпочитают воздерживаться от торговли рисковыми активами до проявления ясности относительно направления дальнейшей политики ФРС. Позднее в среду будут оглашены итоги заседания регулятора. Рынки ожидают, что Федрезерв объявит о сокращении программы выкупа активов. Однако инвесторы будут не менее внимательно следить и за комментариями главы регулятора Джерома Пауэлла, относительно дальнейших действия ФРС в условиях повышенной инфляции.

"Похоже, среди членов ФРС растет признание того, что инфляция, вероятно, будет гораздо более устойчивой, чем предполагалось ранее. Ясно, что разговоры о действиях ФРС сместили фокус с рынка труда на инфляционные риски. Однако как только регулятор наметит график сокращения выкупа активов, официальные лица ФРС окажутся под давлением, чтобы они наметили график повышения процентных ставок, которое, как сказал Джером Пауэлл, неизбежно", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).