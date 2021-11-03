МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Французский фондовый индекс CAC 40 растет в среду, обновив исторический максимум впервые с сентября 2000 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.38 мск индекс рос на 0,26%, до 6944,89 пункта. Минутами ранее показатель достигал рекордного значения в 6947,96 пункта.