МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль вечером ощутимо падает против основных резервных валют, обновляя минимумы с начала октября.

Усилившееся падение рынка нефти и рост покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила оказывают давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.38 мск рос на 68 копеек до 72,18 рубля, курс евро — на 79 копеек, до 83,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Курсы основных резервных валют к рублю вернулись на максимумы с начала октября.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На российском валютном рынке в среду вечером отмечается ощутимое падение курса рубля в условиях сочетания внутренних и внешних факторов давления. Так, первый импульс, толкнувший рубль в минус днем, пришел от Минфина РФ, который резко наращивает покупку валюты в рамках бюджетного правила.

Объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу с 9 ноября по 6 декабря 2021 года составит рекордные в этом году 518,2 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 25,9 миллиарда рублей, сообщил Минфин России. В период с 7 октября по 8 ноября показатель был на уровне 317,6 миллиарда рублей, по 15,1 миллиарда рублей в день.

При этом падение рынка нефти добавляет негатива в динамику курса российской валюты. Нефть марки Brent дешевеет на 3,1% до 82,1 доллара за баррель – в район минимумов с начала октября.

Участники нефтяных торгов отыгрывают оценки минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 29 октября, на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 434,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя только на 2,2 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за эту же неделю выросла к уровню предыдущей недели на 200 тысяч баррелей — до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

Наконец, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на 4 ноября. Рынки оценивают, станет ли альянс менять условия соглашения после того, как президент США Джозеф Байден обвинил его участников в ключевой роли в значительном повышении цен на нефть в последнее время.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) пытается выйти в плюс и закрепиться выше 94 пунктов, прибавляет доллар и против большинства "развивающихся" валют, что негативно отражается и на динамике рубля. Участники торгов отыгрывают ожидания, что на сегодняшнем заседании ФРС США рынки получат сигналы ужесточения монетарной политики.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 1% каждый. Рублевая цена нефти колеблется немного ниже уровня 5,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В связи с ожидаемым объявлением ФРС параметров сокращения программы выкупа активов можно ожидать некоторого укрепления доллара, поэтому прогноз по курсу доллара на конец недели: 72-73 рубля, оценивает Игорь Евсин из УК "Альфа-Капитал".

Краткосрочный прогноз по курсу доллара – 70,5-73,5 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Ключевыми для рыночных настроений в ближайшее время будут итоги заседания ФРС и министерской встречи ОПЕК+, считает он.

"Если рынки легко "переварят" сигналы ФРС, а ОПЕК+ сохранит приверженность консервативным темпам наращивания добычи, рубль может отыграть часть потерь, а доллар вернется к 71 рублю или ниже. Вместе с тем, внутренними факторами влияния остаются слабость рынка долга и покупки валюты в рамках бюджетного правила", — добавляет он.

Рубль при текущей конъюнктуре рынка нефти избыточно слабый и сможет вернуться к укреплению, оценивают аналитики Райффайзенбанка. Среднее значение курса на текущий квартал составляет 70,9 рубля за доллар, оценивают в банке.